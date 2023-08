Von Alexander Menden

Ein inzwischen entlassener Kurator des British Museum in London wird beschuldigt, Artefakte aus der Sammlung entwendet zu haben. Was jetzt bekannt wurde, ist museumsintern wohl schon seit Jahresbeginn klar: Eine erhebliche Anzahl von Stücken wie Goldschmuck, Halbedelsteine und Glas aus dem 15. Jahrhundert vor Christus bis zum 19. Jahrhundert nach Christus ist verschwunden. Bei den meisten der fehlenden Gegenstände handelt es sich um kleine Stücke, die in einem Lagerraum aufbewahrt wurden. Keines davon war in letzter Zeit öffentlich ausgestellt worden; sie waren in erster Linie für Forschungszwecke verwendet worden.