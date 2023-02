Von Philipp Bovermann

Jedes Kulturgroßereignis wird gerahmt von einer Reihe von Ritualen und Kulissenbewegungen: das Ausklappen der Holzstühle in Bayreuth. Die im Mistralwind durch die Gassen von Avignon treibenden Theaterplakate. Und auch in Berlin gibt es eine gewachsene Tradition, nämlich über die Berlinale zu meckern - gern in Form schmunzelnder Verweise auf andere Dauergroßbaustellen der Stadt, die ein wüstes Eigenleben entwickelt haben, nicht zuletzt in der Fantasie der Deutschen.