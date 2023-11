"Now and Then" von den "Beatles"

Von Jakob Biazza

Um dies direkt aus dem Weg zu räumen: Die neue Version von "Now and Then", dem angeblich letzten Song der Beatles, klingt fantastisch. Transparent, präsent, die Instrumente und Stimmen sehr elegant im Raum angeordnet. Und obwohl die meisten von ihnen in der Gegenwart aufgenommen worden sind, haben sie angenehm viel vom Flausch und dem organischen Knarz der früheren Produktionen. Das hier sei deshalb so betont, weil die Urversion des Songs seit Jahren immer mal wieder im Netz kursierte und sich, was die Komposition betrifft, nicht grundlegend verändert hat: eine herbstmelancholische Ballade, Lennons so wunderbar silbrig leiernder Gesang über ein paar wenigstens in größeren Teilen klischeefreie Harmonien. Kein Meisterwerk. Aber schon schön.