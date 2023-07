Von Johanna Adorján

Was ist noch mal Feminismus? Ist es Feminismus, eine langbeinige, stupsnasige Kunststoffpuppe auch mit Pilotenmütze zum Kauf anzubieten, oder ist das nur stinknormaler Kapitalismus? Ist es Feminismus, für einen "Barbie"-Spielfilm eine Regisseurin zu engagieren, die als Letztes eine gigantisch unfeministische Historienschmonzette über einen Haufen Schwestern gedreht hat, die sich dauernd weinend in die Arme fallen und über Männer reden ("Little Women")? Immerhin, eine Frau. Ist es Feminismus, eine (für sich genommen gut funktionierende) Komödie wie "Barbie" zu drehen - einen Film über eine schöne Frau und einen Mann in der zweiten Reihe? Ist das ein Thema, das die Welt heute so wahnsinnig beschäftigt? Der Mann in der zweiten Reihe?