Banksy will, dass Frühling ist. Anders ist das Gemälde gar nicht zu verstehen, das bereits am Sonntag in London aufgetaucht ist, und für das der Street-Art-Künstler am Montag auf Instagram seine Autorschaft bestätigte. Ein konkretes Motiv zeigt es nicht, vielmehr ist die Hauswand im Stadtteil Finsbury Park schlicht: grün. Aber direkt davor steht ein kahler Baum, sodass es aus dem richtigen Blickwinkel wirkt, als trage dieser Blätter. Am linken unteren Rand hält eine Figur eine Art Sprühgerät und schaut nach oben.