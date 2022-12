"Avatar: The Way of Water" im Kino

Von Kathleen Hildebrand

Wäre die Titanic doch nur auf Pandora gesunken. Nicht im eisigen, lebensfeindlichen Wasser des Nordatlantiks, sondern im karibisch-türkisfarbenen Wasser jener Küstenregion, in der der Großteil von "Avatar 2" spielt. Man kommt kaum umhin, das zu denken, wenn man die Szenen sieht, die James Cameron nun wieder in einem riesigen, sinkenden Schiff spielen lässt. Das Ding kann fliegen und auf dem Wasser landen. Es ist ein Vehikel der "Himmelsmenschen", die den wilden, naturbelassenen Mond Pandora - in der Fortsetzung des bislang erfolgreichsten Films überhaupt - erneut heimsuchen. Und wie die blauhäutigen Helden darin ums Überleben kämpfen, sich durch metallische Gänge tasten, die unbarmherzig von Wasser geflutet werden, das erinnert doch sehr und sicher nicht vom Regisseur unbemerkt an den anderen vormals erfolgreichsten Film überhaupt, ebenfalls von James Cameron, nämlich "Titanic", der nun schon 25 Jahre alt ist. Außerdem spielt Kate Winslet wieder mit. Auch wenn man sie, türkisblau eingefärbt und mit Schwimmflossenschwanz, nicht unbedingt erkennt.