Annie Ernaux am 6. Oktober bei einer Pressekonferenz - wenige Stunden zuvor hatte sie erfahren, dass sie mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird.

Man kann alles in Ernaux' Werk überragend finden und dennoch fragen: Warum steht die Nobelpreisträgerin politisch ausgerechnet da, wo sie steht?

Von Nils Minkmar

Sie schreibt, sagte Annie Ernaux am Tag nach der Bekanntgabe des Literaturnobelpreises, leider nicht jeden Tag, aber wenn sie es tut, so bekräftigte sie im Gespräch mit dem öffentlichen Radiosender France Inter, dann mit jenem Antrieb, der in unseren postmodernen Ohren ungewohnt militant klingt: "Ich schreibe, um meine Rasse zu rächen."