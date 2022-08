Was man bei Tieren in Wohnungen beachten sollte

Zeit für eine Siesta! Katzen bringen Gemütlichkeit in die Wohnung. Doch sie können auch Konflikte mit den Nachbarn auslösen.

Hund, Katze, Krokodil: Welche Tiere in einer Mietwohnung gehalten werden dürfen, warum Netze auf dem Balkon zum Problem werden können - und was bei Streit unter Nachbarn hilft. Ein Ratgeber.

Von Stephanie Schmidt

Die Deutschen lieben das Leben mit Tieren. Im Jahr 2021 wohnte in 47 Prozent der Haushalte in der Bundesrepublik mindestens ein Heimtier - insgesamt sind es 34,7 Millionen Hunde, Meerschweinchen oder Vögel. Hinzu kommen noch Fische und Terrarien-Tiere. Am beliebtesten sind Katzen (16,7 Millionen), das zeigt eine repräsentative Erhebung des Markforschungsinstituts Skopos.