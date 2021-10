Von Benjamin Haerdle

Das Konzept des MBA (Master of Business Administration) stammt aus den USA. Im Jahr 1900 wurde die Tuck School of Business des Dartmouth College als weltweit erste Graduiertenschule für Management gegründet. Sie verlieh erstmals den Abschluss "Master of Commercial Science", der als Vorläufer des MBA gilt. Acht Jahre später zog dann die Harvard Business School mit dem Master Degree in Commerce nach. Lange Zeit waren MBA-Programme vor allem in den USA verbreitet, ehe sie insbesondere in Europa und Asien Verbreitung fanden. Mittlerweile gibt es allein in Deutschland 140 MBA-Programme. Welches davon in welcher Form, zum Beispiel in Voll- oder Teilzeit, für Aspiranten infrage kommt, ist abhängig von der individuellen Situation. Deshalb sollte man vorab unbedingt für sich persönlich einige Fragen klären.