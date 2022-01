Von Nicole Grün

Nicole Cabalzar kennt die Zerrissenheit vieler Mütter aus eigener Erfahrung: Bevor sie ihre beiden Kinder bekam, arbeitete sie in einer großen Düsseldorfer Werbeagentur. "Natürlich hätte ich nach der Elternzeit in die Agentur zurückgehen können", sagt die 50-Jährige. "Aber ich wusste, dass das Agenturleben sehr zeitfordernd ist und ich immer hin- und hergerissen gewesen wäre." Statt in die Werbeagentur zurückzukehren, orientierte sich Cabalzar beruflich neu: Seit 16 Jahren vermittelt sie Nannys an Familien, in denen meist beide Eltern voll berufstätig sind.