Von Helena Ott

Anna Spindelndreier ist das, was man topqualifiziert nennt. Ausbildung, Studium, seit fünf Jahren arbeitet sie selbständig als Fotografin in Dortmund. Und trotzdem sagen Kunden manchmal "krass, Sie können das ja wirklich" - wenn sie die ersten Fotos sehen. Es ist nett gemeint, aber Anna Spindelndreier nervt es. "Ja, für was haben Sie mich denn gebucht?", denkt sich die 33-Jährige dann. Die kleinwüchsige Frau ist schlagfertig und wohlwollend. Aber die Sprüche und Blicke verletzen sie trotzdem. Und sie zahlen auf einen Subtext ein, der für sie heißt: "Wenn du kleinwüchsig bist, kannst du nicht genauso geschickt und schlau sein wie wir."