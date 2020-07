Arbeitslos in der Krise

Er kennt Menschen, die ihre Wohnung aus Scham nur über die Tiefgarage verlassen: Mike Gallen kümmert sich als Seelsorger seit mehr als 20 Jahren um Arbeitslose. Was bedeutet Corona für sie?

Vor ein paar Jahren bekam Mike Gallen einen Anruf von einem Mann, der irgendwann zu ihm sagte: "Ich will nur, dass ein Mensch in dieser Stadt weiß, dass es mich gibt. Deshalb telefoniere ich mit Ihnen." Der Mann lebte allein in einer leeren Wohnung. Nur das Bett, sonst nichts.