Von Werner Bartens

Der Kalenderspruch zur Krise lässt sich flexibel auf alle Zumutungen der Pandemie übertragen, ob Geschäftsschließungen, Ausgangssperren oder Reiseverbote: "Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen", klagte der Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal (1623 bis 1662) in seinen "Pensées". Der unruhige Geistesmensch widmete sich Zahlenkombinationen und erfand Rechenmaschinen, doch obwohl er in Zeiten lebte, in denen Europa von den Pocken heimgesucht wurde, sind von ihm keine epidemiologischen Prognosen bekannt.