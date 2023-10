Die beiden Wissenschaftler wurden von dem Nobelversammlung bereits informiert, sie haben sich sehr gefreut, sagte Thomas Perlmann vom schwedischen Karolinska-Institut. "Sie sind überwältigt", sagte Perlmann bei der Verkündung des Preises.

Im vergangenen Jahr gewann den Preis der in Leipzig arbeitende schwedische Forscher Svante Pääbo für seine Erkenntnisse zur Evolution des Menschen und zu dessen ausgestorbenen Verwandten. Er hat unter anderem als Erster das Genom des Neandertalers sequenziert.

Der Medizin-Nobelpreis macht bei den alljährlichen Preisvergaben traditionell den Anfang. In den Folgetagen werden dann die weiteren Nobelpreisträgerinnen und -träger in den Kategorien Physik, Chemie, Literatur, Frieden sowie Wirtschaftswissenschaften verkündet. Der Friedensnobelpreis ist dabei der einzige, der nicht in Stockholm, sondern in Oslo bekannt gegeben wird.

Überreicht werden die Nobelpreise dann allesamt feierlich am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896). Dotiert sind die Auszeichnungen in diesem Jahr mit einem Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen (rund 950 000 Euro) pro Kategorie. Das sind eine Million Kronen mehr als in den Vorjahren.

Die Nobelpreise gehen auf das Testament Nobels zurück. Sie sollen diejenigen ehren, die der Menschheit in den einzelnen Kategorien im vorangegangenen Jahr den größten Nutzen erwiesen haben. Die zeitliche Vorgabe beachten die Vergabe-Institutionen meist nicht so genau.

