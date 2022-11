Von Celine Chorus

Naomi Maike Schwarz war ein geselliger Mensch. Sie hat viel gelacht. Und sie war in dem, was sie am liebsten tut, sehr erfolgreich: Mit zwei EM- und vier WM-Goldmedaillen ist sie eine der besten Para-Schwimmerinnen Deutschlands. Bei den vergangenen Paralympics wollte Schwarz, die mit stark verminderter Sehkraft im Para-Sport antritt, es noch mal allen zeigen. Es war ein Traum für sie, in ihrem Geburtsland Japan an den Start zu gehen. Aber dann wurden die Spiele verschoben - und Schwarz hatte nicht mehr die Kraft, sich ein weiteres Jahr durchzukämpfen.