Von Cerstin Gammelin, Markus Hametner und Sören Müller-Hansen

In der Pandemie hat man schon einige Dinge gesehen, die Politikerinnen und Politiker erst als besonders wichtig ankündigten - und dann sang- und klanglos verschwanden. Der Impfstoff von Astra Zeneca etwa. Oder, aktuell, die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz.

Als im politischen Niemandsland zwischen noch geschäftsführender und noch nicht installierter neuer Bundesregierung bei gefährlich steigenden Inzidenzen gerungen wurde, wie am besten die Überlastung des Gesundheitswesens vermieden werden könnte, soll im Kanzleramt der Hospitalisierungsindex erschaffen worden sein - auf Drängen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, wie es hieß. Werden bestimmte Werte überschritten, sollten automatisch strengere Kontakt- und Zugangsbeschränkungen gelten, also erst 2G, dann 2G plus, dann Verbote.

Die Lebensdauer des Wertes aber war kurz. In den jüngsten Beschlüssen der Ministerpräsidentenrunde findet sich der Index nicht mehr. Warum nur?

Man habe befunden, heißt es aus der angehenden Ampel-Koalition, der Index sei zu nachlaufend, um noch auf das aktuelle Geschehen Einfluss nehmen zu können. Einer der Ministerpräsidenten sieht es ähnlich: zu kompliziert, nicht geeignet als Frühwarnsystem.

Helge Braun, Chef des Bundeskanzleramtes, wird konkreter: "Die Hospitalisierungsinzidenz zum Maßstab der Coronamaßnahmen (...) war in der Theorie eine gute Idee", twitterte Braun. Aber: In der Praxis laufe der Wert der Dynamik hinterher - und "der Meldeverzug verschlimmerts. (...) Schlussfolgerung: Die Neuinfektionsinzidenz ist der beste Maßstab."

Dabei war die Idee an sich gar nicht falsch

Diese Einschätzung deckt sich mit der Kritik vieler Expertinnen und Experten an der damaligen Entscheidung, den Index überhaupt als Pandemie-Parameter zu verwenden. Oder anders: Angesichts der bereits seit Monaten bekannten Schwächen wunderten sich viele Fachleute, warum die Hospitalisierungsinzidenz überhaupt jemals als Kriterium für Maßnahmen eingeführt wurde.

Dabei war die Idee an sich gar nicht falsch, im Zuge der Pandemiebekämpfung sich auch daran zu orientieren, wie viele Menschen schwer erkranken und das Gesundheitssystem belasten. Genau diese Aussage aber kann die Hospitalisierungsinzidenz jedoch, anders als ihr Name vermuten lässt, überhaupt nicht liefern. Der jeweils aktuelle Tageswert besagt lediglich, wie viele Menschen pro 100 000 in einer zurückliegenden Woche positiv auf Corona getestet und in eine Klinik eingeliefert wurden. Entscheidend ist hier der Test - und nicht die Krankenhauseinweisung.

Problematisch ist auch das Meldesystem an sich

Wer also heute als schwerkranker Covid-Patient in eine Klinik kommt, aber bereits vor acht oder zehn Tagen positiv getestet wurde, fällt aus dem Index heraus. Gerade Covid-Patienten aber verbringen oft viele Tage zu Hause, bis sich ihr Zustand so sehr verschlechtert, dass ein Arzt sie in ein Krankenhaus einweist.

Die Folge: Die Hospitalisierungsinzidenz ist notorisch zu niedrig - viel zu niedrig. Würde man sich etwa in Bayern noch heute an dem Wert orientieren, würde nicht mal jetzt die höchste Warnstufe gelten. Wohlgemerkt in einem Bundesland, in dem die Intensivstationen vielerorts so überlastet sind, dass die Luftwaffe Patienten ausfliegen muss.

Problematisch ist auch das Meldesystem an sich: Die Kliniken müssen ihre Informationen zunächst per Hand oder digital erfassen und an die Behörden mailen oder faxen. Diese leiten dann die Daten an das Robert-Koch-Institut (RKI) weiter. Doch gerade im stressigen Krankenhausalltag mangelt es oft an Zeit, um die nötigen Dokumente sofort zu erstellen und zu verschicken. Das verzögert die Meldungen an Gesundheitsämter und an das RKI oft um Tage.

Theoretisch ist es möglich, nachträgliche Korrekturen zu berücksichtigen, indem man die Grenzwerte für Maßnahmen entsprechend niedriger ansetzt. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Abweichungen immer etwa gleich sind. Tatsächlich passiert aber das Gegenteil: Die nachträglichen Korrekturen fallen regional und je nach Tag sehr unterschiedlich aus.

Am 21. November etwa meldete das RKI eine bundesweite Hospitalisierungsinzidenz von 5,4 - und musste diesen Wert gut zwei Wochen später auf 10,4 korrigieren. Das entspricht ungefähr einer Verdopplung - die zum Beispiel in Bayern auch zu beobachten war. In Bremen wurde der Wert nur um ein Drittel erhöht, während er sich in Sachsen mehr als verdreifachte. Jetzt ist der Wert aus dem Werkzeugkoffer der Pandemiebekämpfung verschwunden - manche Expertinnen und Experten hoffen: für immer.