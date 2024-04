Schon bald nach der Zulassung des Corona-Impfstoffs des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca gab es erschreckende Meldungen. Das Vakzin namens "Vaxzevria" hatte in sehr seltenen Fällen eine schreckliche Nebenwirkung. Einzelne Geimpfte erlitten Thrombosen im Gehirn oder in Bauchorganen, manche verstarben in der Folge. Weil man zunächst dachte, dass vor allem junge Frauen betroffen seien, wurde der Impfstoff in Deutschland zunächst nur noch Personen über 60 Jahre empfohlen und später gar nicht mehr.