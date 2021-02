Wie hier in Italien fahren auch in Deutschland seit Ende Dezember mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheime, um dort die Senioren und das Personal gegen Covid-19 zu impfen.

Die Angst vor gefährlichen Nebenwirkungen der Corona-Vakzine geht im Internet um - und wird befeuert durch Todesfälle in Alten- und Pflegeheimen. Doch sind die Menschen tatsächlich an den Impfungen gestorben oder nur nach ihnen?

Von Christina Berndt, Nina Bovensiepen und Rainer Stadler

Ella Frisch hat Zweifel, ob sie ihren alten Eltern noch empfehlen soll, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Ich möchte darauf vertrauen können, dass stimmt, was uns über die Impfstoffe gesagt wird", sagt die Frau, die in Wahrheit anders heißt. Gelitten hat ihr Vertrauen, weil aus mehreren Senioren- und Pflegeeinrichtungen in den vergangenen Wochen eine erhöhte Zahl von Todesfällen gemeldet wurde. Und in manchen Heimen war kurz davor mit dem Impfen begonnen worden.