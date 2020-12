Die Europäische Arzneimittelbehörde Ema hat von dem Pharmakonzern Astra Zeneca zusätzliche Informationen zu seinem bereits in Großbritannien zugelassenen Corona-Impfstoff angefordert. Das letzte Paket zu klinischen Daten habe die Behörde am 21. Dezember erhalten und es werde aktuell bewertet, erklärte die Ema am Mittwoch.

Für eine bedingte Zulassung des Impfstoffes in der Europäischen Union seien weitere Informationen zu dessen Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit nötig. Diese seien bei dem Unternehmen angefordert worden. Zudem rechne man im Januar mit weiteren Informationen aus laufenden klinischen Studien. Zwischendaten aus einer großen Studie in den USA würden im ersten Quartal 2021 erwartet. Ein Astra Zeneca-Sprecher erklärte, der Konzern habe ein volles Datenpaket bei der Ema eingereicht. In den USA werde der Impfstoff, wenn alles gut laufe, voraussichtlich irgendwann im April eine Notfallzulassung erhalten, sagte Moncef Slaoui, der Leiter der Operation Warp Speed, die die Entwicklung um einen Impfstoff in den USA antreibt und überwacht.

In der EU ist bislang nur der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen. Am Dienstag hatte der stellvertretende Ema-Direktor Noel Wathion eine Zulassung des Astra Zeneca-Impfstoffs schon im Januar für unwahrscheinlich erklärt.

Großbritannien lässt zweiten Impfstoff zu

Das Vereinigte Königreich hat den Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns Astra Zeneca zugelassen. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) habe dem heimischen Vakzin eine Zulassung erteilt, gab das Gesundheitsministerium in London am Mittwoch bekannt. Damit steht nach dem Biontech/Pfizer-Vakzin in dem Land ein weiteres Präparat zum Impfen bereit.

Großbritannien ist damit das weltweit erste Land, das den Oxford-Impfstoff zugelassen hat. Die Europäische Arzneimittelbehörde (Ema) hält dagegen eine Zulassung des Corona-Impfstoffes von Astra Zeneca in der Europäischen Union schon im Januar für unwahrscheinlich.

Neue Virus-Variante erstmals in den USA aufgetaucht

Im US-Bundesstaat Colorado ist erstmals in den Vereinigten Staaten die Coronavirus-Variante B.1.1.7 nachgewiesen worden. Die US-Gesundheitsbehörde CDC sei darüber in Kenntnis gesetzt worden, teilte das Büro des Gouverneurs Jared Polis mit. Festgestellt worden sei die erstmals in Großbritannien entdeckte Coronavirus-Variante bei einem jungen Mann, der sich derzeit in Isolation befinde und zuletzt nicht gereist sei.

Die neue Corona-Variante ist möglicherweise deutlich ansteckender als die bisher bekannte Form. Die meisten EU-Staaten hatten nach Bekanntwerden der Mutation entschieden, Reisen aus und nach Großbritannien weitgehend einzuschränken, um die Verbreitung zu verhindern. Auch in Deutschland ist der mutierte Virustyp bereits nachgewiesen worden.

Krankenhäuser im Bezirk Los Angeles sind vom Ansturm von Corona-Patienten derweil so überfordert, dass sie in den Modus der "Krisenbetreuung" übergegangen sind. Dies teilte der Chef der kalifornischen Gesundheitsdienste (CHHS), Mark Ghaly, am Dienstag mit. Die staatlichen Richtlinien rund um die sogenannte "Crisis Care" sehen vor, dass Behandlungen eingeschränkt werden können, wenn Personal, Medizin und Versorgungsgüter knapp bemessen sind.

Für Gebiete, wo Kliniken kaum noch freie Betten auf Intensivstationen haben, verlängerte Ghaly zudem ein striktes Ausgehverbot. Der Süden Kaliforniens und das landwirtschaftlich geprägte San Joaquin Valley hätten praktisch keine Kapazitäten auf den Intensivstationen für die Behandlung von Covid-19-Patienten mehr, berichtete er. Einige der überlasteten Hospitäler hätten noch nicht einmal Platz, um die Krankenwagen zu entladen oder Sauerstoff für Patienten zu besorgen, die nicht atmen könnten.

Für Dienstag meldete Kalifornien mehr als 31 000 Neuinfektionen und 242 Todesfälle. In dem US-Staat sind seit Pandemiebeginn fast 25 000 Menschen mit oder an dem Virus gestorben. Der US-Bundesstaat verlängert wegen der drohenden Überlastung der Krankenhäuser den Lockdown auf unbestimmte Zeit. "Wir könnten Anfang Januar das Schlimmste sehen", sagte Ghaly, per CHHS-Behördenleitung quasi kalifornischer Gesundheitsminister. "Und die meisten Krankenhausleiter, mit denen ich in Südkalifornien gesprochen habe, machen sich genau darauf gefasst."

Übersterblichkeit in Russland im November bei mehr als 55 Prozent

In Russland ist die Zahl der Todesfälle im November um 55,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen - also vor Beginn der Corona-Pandemie. Wie aus am Montag veröffentlichten Zahlen des nationalen Statistikamtes hervorgeht, starben in dem Monat rund 219 900 Menschen. Im November 2019 waren es mehr als 141 000. Mehr als 35 000 Menschen starben demnach mit dem Coronavirus.

Insgesamt starben den Angaben des Statistikamts zufolge seit Jahresbeginn in Russland rund 229 700 Menschen mehr als im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einer Übersterblichkeit von mehr als 13 Prozent.

Die Zahlen liegen deutlich über den bisherigen Angaben der Regierung, die seit Beginn der Pandemie insgesamt "nur" etwa 55 000 Corona-Tote im Land zählt. Die Regierung weist in ihren Zahlen allerdings nur jene Fälle aus, in denen Covid-19 als Todesursache genannt wird. Das Statistikamt hingegen listet auch Fälle auf, bei denen davon ausgegangen wird, dass Covid-19 nur Begleiterkrankung war und der Mensch auch ohne die Krankheit gestorben wäre.

Spanien kündigt Register für Impfverweigerer an

Spanien will alle Bürger, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen, in einem Register erfassen. Das kündigte Gesundheitsminister Salvador Illa im einem Interview mit dem Fernsehsender La Sexta am Montag an. Jeder Bürger werde entsprechend des Impfplanes eine Einladung zu einem Impftermin erhalten. Die Impfung sei zwar freiwillig, aber wer der Einladung nicht folge, werde registriert. Das Register sei nicht öffentlich und der Datenschutz werde rigoros sein, aber die Daten würden "europäischen Partnern" zur Verfügung gestellt, betonte der Minister.

In Spanien hatte - wie auch in anderen EU-Ländern - am Sonntag die Impfkampagne gegen Covid-19 begonnen. Die erste Spanierin, die geimpft wurde, war die 96-jährige Araceli Hidalgo in Guadalajara. Für die kommenden zwölf Wochen rechnet die Regierung in Madrid mit insgesamt rund 4,6 Millionen weiteren Impfdosen, mit denen knapp 2,3 Millionen der 47 Millionen Bürger Spaniens geimpft werden sollen. Bis zum Sommer soll das Gros der Bevölkerung immunisiert sein.

Dänische Regierung verlängert den Lockdown

In Dänemark soll der aktuelle Lockdown um weitere zwei Wochen bis zum 17. Januar verlängert werden. Seit Mitte Dezember sind in vielen Regionen des Landes die Schulen und viele Geschäfte geschlossen, es gelten Kontaktbeschränkungen.

Die Maßnahmen sollten ursprünglich nur bis zum 3. Januar dauern. Noch sei eine Rückkehr zur Normalität jedoch angesichts der aktuellen Lage nicht möglich, so die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Die Situation sei noch gravierender als im Frühling.

Das Land mit 5,8 Millionen Menschen hatte zuvor 2621 Neuinfektionen gemeldet und erklärt, die Zahl der Krankenhausbetten für Covid-Fälle sei beinah erschöpft.