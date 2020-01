Coronavirus in China

Wie die Nationale Gesundheitsbehörde Chinas am Sonntag mitteilte, sind mittlerweile 56 Menschen an dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Infizierten hat sich auf 1975 erhöht. Weltweit sind bisher 30 Menschen an dem neuartigen Virus erkrankt. Aus Kanada wurde zuletzt ein Ansteckungsfall gemeldet. Damit hat sich das Virus in 15 Länder verbreitet.

Aus Frankreich waren die ersten drei Ansteckungsfälle in Europa gemeldet worden. Alle drei Patienten seien aber offenbar nicht schwer erkrankt. Dem Paar, das im Pariser Krankenhaus Bichat behandelt werde, gehe es gut, erklärten Ärzte am Samstag bei einer Pressekonferenz. Einer von ihnen habe noch etwas Fieber. Auch dem dritten Patienten, der in einer Klinik in Bordeaux behandelt wird, gehe es gut, sagte der Bürgermeister der Stadt, Nicolas Florian. Großbritannien rät seinen Staatsbürgern von Reisen in die chinesische Provinz Hubei ab. Die Mitarbeiter des US-Konsulates in Wuhan sollen nach San Francisco ausgeflogen werden. Das teilte das Außenministerium in Washington mit.

Jeder mit dem Virus Infizierte steckt Studien zufolge zwei bis drei weitere Personen an. Um die Krankheit einzudämmen, müssten künftig mindestens 60 Prozent der Neuansteckungen verhindert werden. Möglicherweise haben manche Infizierte aber nicht einmal Fieber, was es schwieriger macht zu erkennen, wer sich mit dem Lungenvirus angesteckt hat. Somit ist auch die Eindämmung erschwert. Bisher wurde eine erhöhte Temperatur als erstes Anzeichen einer Infektion gewertet.

Die Krankenhäuser in Wuhan sind offenbar völlig überfordert. Nach offiziell unbestätigten Berichten werden Patienten zurückgewiesen, weil es nicht genug Personal und Betten gibt. Wie Staatsmedien am Sonntag berichteten, sollen in der Stadt 24 allgemeine Krankenhäuser nun zusätzliche Betten für Patienten bereitstellen. Wuhan hatte zuvor bereits im Eiltempo mit dem Bau von zwei neuen Krankenhäusern begonnen, die insgesamt eine Kapazität von 2300 Betten haben sollen. Das erste Hospital in Schnellbauweise soll am Montag in einer Woche erste Patienten aufnehmen, das zweite zwei Tage später. Aus anderen Teilen Chinas wurden mehr als 1680 Ärzte und Pfleger nach Wuhan entsandt. Auch wurden 14 000 Schutzanzüge bereitgestellt.

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping berief am Samstag in Peking ein Krisentreffen ein. Alle Ebenen von Partei und Regierung müssten dem Kampf gegen das Coronavirus höchste Priorität einräumen, sagte er laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Die Partei habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um das weitere Vorgehen zu koordinieren. Teams würden in die Provinz Hubei entsandt, um die Arbeit vor Ort zu steuern.

Das Virus war zuerst in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetaucht. Vermutlich war der Erreger dort auf einem Tiermarkt auf Menschen übergesprungen. Um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen, hatte die chinesische Regierung am vergangenen Donnerstag die Millionen-Metropole Wuhan und andere Städte in der Provinz Hubei unter Quarantäne gestellt. Der Flughafen sowie Bahnhöfe in Wuhan wurden geschlossen, der öffentliche Nahverkehr ausgesetzt.