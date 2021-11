Es gibt mehr Infektionen und Corona-Tote als vor einem Jahr. Die Krankenhäuser könnten bald vielerorts überlastet sein. Doch viele Bundesländer halten an den Lockerungen fest. Steht Deutschland ein harter Corona-Winter mit neuen Einschränkungen bevor?

Von Christina Berndt, Sören Müller-Hansen und Berit Uhlmann

In der Politik herrscht gerade Pandemieschlussverkauf. Obwohl die Inzidenzen stark steigen, verkünden zahlreiche Bundesländer weitere Lockerungen. Sowohl Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als auch die wohl künftige Regierung aus SPD, Grünen und FDP wollen die pandemische Notlage in drei Wochen auslaufen lassen. Die Ampel-Koalitionäre haben mit dem 20. März 2022 sogar ein Datum genannt, an dem alle Corona-Maßnahmen zu Ende gehen sollen. Die Hoffnung: Die Impfungen werden Deutschland trotz hoher Inzidenzen einen entspannteren Herbst und Winter bescheren als im vergangenen Jahr.