In Hanoi und vielen anderen vietnamesischen Städten hängen überall Plakate, die über das richtige Verhalten in der Corona-Krise informieren.

Von Arne Perras

Er weiß noch, wie das damals war. Panik kroch in ihm hoch. Der Unternehmer Do Viet Anh redet im Video-Call über jenen Moment, als die Vietnamesen Anfang des Jahres - es war der 23. Januar - von der ersten Sars-CoV-2-Infektion in ihrem Land erfuhren. Keiner wusste, was das für ihre Zukunft bedeuten würde, aber Angst machte sich breit. Wo sie doch eigentlich mit ihren Familien Tet feiern wollten, das vietnamesische Neujahrsfest.