Von Berit Uhlmann

Im Zoo, in der Straßenbahn, zwischen den Bücherstapeln der Bibliotheken und vor Supermarktregalen: Überall dort soll es die Covid-Impfung geben. Auf Marktplätzen ebenso wie vor Moscheen. Mancherorts werden Spritzen noch tief in der Nacht gesetzt, versüßt mit einem Döner-Gutschein. In der soeben gestarteten bundesweiten Aktionswoche soll die Impfung zu den Menschen kommen - und die derzeitige Quote von 62 Prozent vollständig Geimpften deutlich ansteigen. Kann das gelingen?