Corona-Impfung:Ansteckungsgefahr unklar

Geimpft, aber auch kein potenzieller Überträger mehr? Einem 86-Jährigen wird in einem Impfzentrum in Wiesbaden das Vakzin Biontech und Pfizer verabreicht.

Von Berit Uhlmann

Mehr Reisen, mehr soziales Leben für alle, die bereits gegen Covid-19 geimpft sind? Wer über diese Möglichkeit diskutiert, hat es nicht nur mit komplizierten ethischen Fragen zu tun. Die Entscheidung ist auch deshalb schwierig, weil wissenschaftlich gesehen noch gar nicht klar ist, was von Covid-Impfstoffen erwartet werden kann. Die größte offene Frage in diesem Zusammenhang lautet: Verhindern die Vakzine nur Erkrankungen oder auch weitere Ansteckungen? Dienen sie also in erster Linie dem Eigenschutz, oder schützen Geimpfte auch andere Menschen indirekt mit, weil sie das Virus nicht mehr oder zumindest seltener weitergeben?