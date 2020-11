Bahnhof in Shanghai: In manchen Regionen Chinas müssen Reisende einen aktuellen Coronatest vorzeigen, um mit dem Zug fahren zu dürfen.

In China gibt es seit Monaten nur noch wenige Corona-Neuinfektionen. Kann man von dem autokratischen Staat etwas für den Kampf gegen den Erreger lernen?

Von Lea Deuber, Peking, und Kathrin Zinkant

Es ist nicht schwierig herauszufinden, was China in der Corona-Krise alles richtig gemacht hat. Die chinesische Regierung bringt Journalisten die 125-seitige Antwort ungebeten vor die Tür, in einem Karton mit zehn Exemplaren ihres Weißbuchs über die eigene Corona-Politik.