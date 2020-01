Angst vor der Mieterhöhung oder gar der Wohnungskündigung? Vorbei. Wer sich eine Wohnung kauft, kauft auch Sicherheit. Vor allem aber freuen sich neue Immobilieneigentümer darüber, dass sie keine Miete mehr zahlen müssen. Doch ganz so groß ist die Entlastung dann doch nicht, denn auch bei Wohneigentum fallen Kosten an, die Monat für Monat zu zahlen sind. Und die sind oft weit höher als die Nebenkosten in Mietwohnungen, denn Eigentümer müssen auch Hausgeld zahlen. Aber was genau ist das eigentlich? Und wer bestimmt darüber, worüber gibt es die meisten Auseinandersetzungen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.