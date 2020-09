Microsoft hat den Bieterstreit um die beliebte chinesische Video-Plattform Tiktok verloren. US-Partner des Tiktok-Mutterkonzerns ByteDance in den USA soll nun das Softwareunternehmen Oracle werden - das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien, darunter das Wall Street Journal (WSJ) und die Washington Post. Sowohl Tiktok als auch Oracle wollten sich am Sonntagabend (Ortszeit) nicht dazu äußern. Dem WSJ zufolge soll es nicht um einen direkten Verkauf von Tiktok an Oracle gehen, sondern um eine Technologie-Partnerschaft.

Der Softwarekonzern Microsoft hatte am Sonntag mitgeteilt, dass Bytedance das Kaufangebot des Konzerns abgelehnt habe. Man sei sicher gewesen, "dass unser Angebot gut für Tiktok-Nutzer gewesen wäre, während nationale Sicherheitsinteressen geschützt" gewesen wären, hieß es in einer Microsoft-Mitteilung. Das Unternehmen hatte seit Wochen über eine Übernahme des Tiktok-Geschäfts in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien verhandelt.

Die Verkaufsgespräche waren notwendig geworden, nachdem die Regierung von US-Präsident Donald Trump damit gedroht hatte, den beliebten Dienst in den USA Mitte September zu verbieten, sollte Bytedance Tiktok nicht an ein US-Unternehmen verkaufen. Als Grund nannte sie nationale Sicherheitsbedenken. Die US-Regierung ist nach eigenen Angaben besorgt, dass das chinesische Unternehmen Nutzerdaten an die Regierung in Peking weiterleitet. Trump hatte vor wenigen Tagen betont, dass die Frist nicht verlängert werde.

Tiktok weist die Vorwürfe des Weißen Hauses zurück und wehrt sich gerichtlich gegen den angedrohten Zwangsverkauf. Zuletzt hatte auch China einem Verkauf Steine in den Weg gelegt: Gemäß neuen Regeln von Ende August dürfen unter anderem "IT-Technologien mit Personalisierung auf Basis von Datenanalyse" nur mit einer Erlaubnis der Regierung ins Ausland verkauft werden - Software von Tiktok fällt unter diese Beschreibung.