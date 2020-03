Statt sich von der ersten Woche im Home-Office zu erholen und die Laptops endlich mal zuzuklappen, haben 27 000 Freiwillige auch das Wochenende zuhause vor ihren Bildschirmen verbracht. Beim Hackathon #WirvsVirus suchten Designer, Projektentwickler, Programmierer und viele weitere Spezialisten gemeinsam nach Lösungen für Probleme in der Corona-Krise.

Beauftragt wurden sie quasi von den Bürgern selbst. Die und verschiedene Bundesministerien hatten in der vergangenen Woche Vorschläge gemacht, was im bundesweiten Hackathon bearbeitet werden sollte. Um die große Masse an Freiwilligen sinnvoll auf Projekte zu verteilen, hatten die Organisatoren eine Reihe von Herausforderungen durch das neuartige Coronavirus herausgegriffen: Wie lässt sich das Abstandhalten im Alltag, also das sogenannte "Social Distancing", in den nächsten Wochen besser realisieren? Wie können Menschen aus der Risikogruppe beim Einkaufen unterstützt werden? Und wie können die Kapazitäten an Krankenhausbetten bundesweit auf einer Plattform gebündelt werden?

In einem dieser Projekte haben sich Ana Tibubos, 35, und Jasper Synowski, 25, an diesem Wochenende kennengelernt. Nur virtuell natürlich - kommuniziert haben Tibubos, Synowski und die 23 anderen Teammitglieder per Videochat und Slack, einer Art Messengerdienst für Unternehmen. "Mich hat vor allem beeindruckt, wie produktiv alle waren, es gab keine Alleingänge, jeder hat überlegt, wo er am besten helfen kann", sagt der Student Synowski im Videochat. Er ist zusammen mit seiner Teamkollegin Tibubos, promovierte Psychologin aus Mainz, im Chatfenster.

Zuerst dachten beide, dass sich der Hackathon nur an Programmierer richten würde. Trotzdem meldeten sie sich an und waren überrascht, wie viel sie beitragen konnten: "Wir haben in einem total interdisziplinären Team zusammengearbeitet, aber es gab keine Hierarchien, jeder hat sich mit seiner Position zurechtgefunden", sagt Tibubos. Gemeinsam mit den anderen Freiwilligen ihrer Gruppe war es ihr Ziel, eine Plattform zu entwickeln, die Menschen hilft, mit den psychischen Herausforderungen der Krise besser umgehen zu können. Herausgekommen ist eine neu aufgesetzte Website namens "Mental Mentor", die mit Anregungen wie einem Dankbarkeitstagebuch, das positive Aspekte in Zeiten von Isolation in den Vordergrund rücken soll. Außerdem finden die Nutzer dort Links auf viele hilfreiche Seiten zur Psychohygiene.

Die Idee für den gigantischen Corona-Hackathon kommt aus Estland. Das digitale Vorzeigeland hatte ein ähnliches Projekt schon eine Woche zuvor organisiert. Viele deutsche Digitalarbeiter verfolgten das Geschehen in Estland via Twitter, unter ihnen Christina Lang. Lang arbeitet für das digitale gemeinnützige Start-up "Tech4Germany", das die Bundesregierung seit 2018 dabei unterstützt, ihren Bürgerservice zu digitalisieren. "Ich habe mir gedacht: Das brauchen wir unbedingt hier auch", sagt Christina Lang. In ihrem beruflichen und privaten Netzwerk nahm die Idee schnell Fahrt auf, immer mehr Menschen wollten bei der Organisation des Hackathons helfen. Um das Kernteam von neun Leuten aus sieben Digitalinitiativen scharte sich bis Samstag ein 100-köpfiges Organisationsteam.

Bereits am Mittwoch konnten Christina Lang und ihre Mitstreiter auch die Bundesregierung von ihrer Idee überzeugen. "Einstimmig", wie Digitalstaatssekretärin Dorothee Bär (CSU) am Freitag beim Eröffnungslivestream auf Youtube den über zehntausend Zuschauern sagte, habe man im Bundeskabinett beschlossen, die Initiative zu unterstützen. Daraufhin übernahm Bundeskanzleramtschef Helge Braun (CDU) die Schirmherrschaft für den Hackathon.

Am Freitagabend gab es einen Auftakt auf Youtube, bei dem sich die Organisatoren via Livestream an die Teilnehmer richteten. Dann konnten die Teilnehmer aus einer lange Liste von eingereichten Herausforderungen das Projekt aussuchen, bei dem sie mitarbeiten wollten. Die Kommunikation innerhalb der Teams lief über den Messengerdienst Slack. Doch 42 000 Leute, so viele hatten sich ursprünglich für den Hackathon angemeldet, dort gleichzeitig anzumelden, war zu viel. Das Programm stockte und manche Teilnehmer mussten zehn Stunden auf ihre Einladung bei Slack warten. Immerhin 27 000 blieben dennoch dabei.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Samstagmorgen hatten sich fast 1500 Projektteams in eigenen Kommunikationskanälen auf Slack zusammengefunden. Von da an wurden in Videokonferenzen Ideen gesammelt, diskutiert und Aufgaben verteilt. Die Programmierer tüftelten gemeinsam an Codes, Grafiker entwarfen Logos und die anderen Freiwilligen kümmerten sich um die ersten Inhalte und Social-Media-Posts. Das Team "Ernte retten" kümmerte sich zum Beispiel um das Problem, dass im Frühjahr 300 000 Saisonarbeitskräfte auf den Feldern fehlen könnten. Gemeinsam setzten sie bis Sonntag eine Website auf, die diverse bereits existierende Angebote bündelt, bei denen Erntehelfer und Landwirte zusammenkommen sollen.

Bei der Projektidee "Happy Home" ging es darum, Schülern und Lehrern über eine App ein virtuelles Klassenzimmer mit Videokonferenzfunktion zur Verfügung zu stellen, über die der Unterrichtsstoff weiter erarbeitet werden kann. Außerdem können die Schüler während des Unterrichts Punkte sammeln, die sie dann im "Freizeitbereich" gegen Spiele oder Sportanleitungen eintauschen können. Auch nach dem Unterricht können die Schüler so zu Zeiten der Isolation virtuell Klassenkameraden treffen, gegeneinander spielen und sich im Chat austauschen.

Wie kann man hilfsbereite Studenten und Menschen aus der Risikogruppe zusammen bringen?

Nicht alles beim Hackathon drehte sich um die digitale Welt. Eine zentrale Herausforderung war die Frage, wie auch Senioren, für die das Internet tatsächlich noch Neuland ist, erreicht werden können. So könnten zum Beispiel Studenten, die die verlängerte vorlesungsfreien Zeit sinnvoll nutzen wollen, für Senioren oder Menschen aus Risikogruppen einkaufen gehen oder mit deren Hunden spazieren gehen. Dabei wurden auch analoge Lösungen mitgedacht, bei denen sich Hilfsbedürftige beispielsweise einen Zettel an die Briefkästen kleben können oder sich bei einer Telefonzentrale melden können, um dann mit einem Helfer vor Ort zusammengebracht zu werden.

Innerhalb weniger Wochen hat die Ausbreitung des Coronavirus vor allem dafür gesorgt, dass sich das Gesundheitssystem für den Ernstfall wappnen muss. Auch mehrere Hackathon-Teams arbeiteten an Ideen, wie man die Kapazität von Krankenhausbetten auf einer Plattform bündeln oder zusätzliches Pflegepersonal rekrutieren und organisieren kann. Der Prototypen "pflege-leicht", der beim Hackathon entstand, ist eine App, die künftig auch Laien mit Basiswissen zur Pflege versorgen könnte, um sie bei Engpässen als Hilfskräfte einsetzen zu können.

Am Sonntagnachmittag waren schließlich alle Teams damit beschäftigt, ein kurzes Erklärvideo zu ihrem Projekt zu produzieren. Im großen Gesamtchat wurden online Schnittwerkzeuge und freie Software für Schriftarten ausgetauscht. Gegen 18 Uhr luden die Teilnehmer ihre über 1400 Vorstellungsvideos auf die Arbeitsplattform des Hackathons.

Viele Projekte sollen mit Hilfe der Regierung umgesetzt werden können

In dieser Woche sollen alle Videos auf Youtube landen, wo jeder sich die vorläufigen Ergebnisse der Teams ansehen kann. Später soll eine Jury aus Mentoren, Mitgliedern des Organisationsteams und Mitarbeitern des Kanzleramts die Projekte nach ihrem gesellschaftlichen Nutzen und einer schnellen Umsetzbarkeit zur Hilfe in der Corona-Krise auswerten. Die Bundesregierung hat zugesagt, die besten Ideen und Lösungsansätze aus dem Hackathon möglichst zügig umzusetzen und weiter fördern zu wollen.

Bei der "Abschlussparty" auf Youtube, einem letzten Livestream des Hackathons, flogen dann viele bunte Herzen durch den Chatkanal für das Organisationsteam. Denn das hatte den Freiwilligen am Wochenende schließlich die Chance gegeben, aktiv etwas gegen die Coronakrise zu tun, statt passiv die steigenden Infektionszahlen zu verfolgen. Die Organisatoren betonten im Video immer wieder, dass sie selbst "völlig überrannt" worden seien von der Hilfsbereitschaft der Teilnehmer. Christina Lang und ihre Mitstreiter sagen auch, dass sie jetzt darauf angewiesen seien, dass die Teilnehmer sich weiter für ihre Ideen engagieren, "um sie auch zügig auf die Straße zu bringen".

Kanzleramtschef und Schirmherr Helge Braun zeigte sich in einer Videobotschaft beeindruckt: "Das war offenbar der größte Hackathon, der weltweit bisher durchgeführt wurde." Der bisherige Teilnehmerrekord eines Hackathons lag bei 3245 Menschen in Russland. Braun sagte, er sehe sich jetzt verpflichtet zu helfen, dass möglichst viele Ideen auch "in der Wirklichkeit landen", wo sie den Menschen nutzen können.