Von Max Muth

Darf die Bundesregierung bestimmte Berufsgruppen zur Corona-Impfung zwingen? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist dafür, auch das Verteidigungsministerium prüft einen solchen Schritt, Bundesgesundheitsminister Spahn ist bislang dagegen. Eine Alternative zur Impfpflicht wären Vorteile für Geimpfte. So forderte Bundesaußenminister Heiko Maas jüngst, dass sie früher als andere wieder in Kinos und Restaurants dürfen sollten. Doch auch dieser Vorschlag stößt auf viel Ablehnung. Stephan Nollers Unternehmen Ubirch hat eine Technologie für digitale Impf- und Testnachweise gebaut. Die in der Arztpraxis generierten Zertifikate der Firma werden auf Blockchains im Internet gespeichert und etwa per QR-Code abgerufen. Noller glaubt: Die Debatte wird sich beruhigen, und der Impfnachweis schon bald normal sein.