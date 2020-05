Das Abitur findet statt - trotz Corona. In einigen Bundesländern sind die Zeugnisse schon verschickt, in anderen laufen derzeit die Prüfungen, nun sitzen auch in Bayern die Abiturientinnen und Abiturienten in den Turnhallen mit viel Abstand an ihren Aufgaben. Und dann? Vor der Pandemie legte ein Drittel von ihnen nach der Reifeprüfung erst einmal eine Pause ein: Sie flogen zum Work&Travel nach Australien, bewarben sich für Praktika, jobbten oder übernahmen einen Freiwilligendienst. Nicht immer, aber oft, weil sie noch nicht so recht wussten, ob und was sie studieren sollen, ergab eine Befragung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW). Die "nur schwer überschaubare Anzahl an Möglichkeiten" wurde als Grund genannt, die "Unklarheit über meine Interessen" und Zweifel an Eignung und Fähigkeiten.