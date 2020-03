Ab Montag sind in den meisten Ländern die Schulen zu, Brandenburg und Sachsen stellen den Schulbesuch vorerst frei. Mecklenburg-Vorpommern will morgen entscheiden, Hessen am Abend. Der Überblick.

Nahezu alle Bundesländer schließen ab der kommenden Woche ihre Schulen und Kindertagesstätten (Kitas). Eine bundesweite Regelung gibt es nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die vorübergehende Schließung am Donnerstagabend als Option bezeichnet, um das Ausbruchsgeschehen einzudämmen. Entschieden werden müsse das aber in den Bundesländern, sagte Merkel. Eine Auflistung der betroffenen Bundesländer finden Sie hier:

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg schließt von Dienstag an alle Schulen und Kitas bis zum Ende der Osterferien. Das teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit. Prüfungen sollen trotzdem stattfinden. Weitere Details sind bisher noch nicht bekannt. Die Osterferien beginnen am 4. April und enden am 19. April.

Bayern

Der Freistaat sperrt von Montag an alle Schulen und Kindertagesstätten zu. Vorerst fünf Wochen lang wird nahezu kein Kind in Bayern eine Schule oder einen Kindergarten betreten, nur in wenigen Fällen wird eine Notbetreuung organisiert. Das soll etwa für jüngere Kinder alleinerziehender Eltern gelten, die einen "systemkritischen" Beruf haben. Die Regierung denkt dabei an Polizei, Rettungskräfte sowie das Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Altenheimen oder auch Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Die Osterferien beginnen am 4. April und enden am 19. April. Mehr zu den Entwicklungen in Bayern.

Berlin

Die Schulen und Kitas in Berlin sollen von nächster Woche an stufenweise ihren Betrieb einstellen. Die Schließung soll am Montag mit den Oberstufenzentren beginnen, anschließend sollen auch die übrigen Schulen folgen, teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller mit. Außerdem solle ein Konzept zur Verringerung des ÖPNV auf ein Mindestmaß erarbeitet werden. Am Freitagnachmittag kommt der Senat zusammen, mehr Details sollen im Anschluss verkündet werden. Die Schulferien beginnen in Berlin am 4. April und enden am 19. April.

Brandenburg

Der reguläre Schulunterricht in Brandenburg soll angesichts der Gefahr durch die Ausbreitung des Coronavirus ab Mittwoch vorerst ausgesetzt werden. Das teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag nach einer Sondersitzung des Kabinetts in Potsdam mit. Der Schulbesuch sei weiter möglich, aber nicht mehr verpflichtend. Die Schulferien beginnen in Brandenburg am 6. April und enden am 17. April.

Bremen

Das Bundesland Bremen schließt ab Montag alle Schulen und Kitas. Der Senat sehe diese Maßnahme als notwendig an, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, teilte die Landesregierung nach einer Sondersitzung mit. Unklar ist derzeit, bis wann das gelten soll. Die Osterferien beginnen am 28. März und enden am 14. April. Mehr Einzelheiten will die Landesregierung am Mittag bekannt geben.

Hamburg

In Hamburg wird der Betrieb in Schulen und Kitas von Montag an bis zum 29. März eingestellt. Das beschloss der Senat auf einer Sondersitzung, über die Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Anschluss berichtete. Auch die Hochschulen stellen den Regelbetrieb ein. In Hamburg enden am Sonntag die Frühjahrsferien.

Hessen

Sieben Schulen blieben in Hessen am Freitag wegen Corona-Verdachts geschlossen. Das Kultusministerium hat bislang nur entschieden, die Abiturientinnen und Abiturienten vom regulären Unterricht ab Montag bis zu den Osterferien freizustellen. Ob die Schulen landesweit schließen, soll am Abend bekanntgegeben werden. Die Osterferien beginnen am 6. April und enden am 18. April.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern will das Landeskabinett erst am Samstag in einer Sondersitzung über landesweite Schulschließungen entscheiden. Das Kultusminsiterium weist darauf hin, dass Meldungen, wonach eine Schulschließung bereits beschlossen sei, falsch sind. Die Osterferien beginnen am 06.April und enden am 15. April.

Niedersachsen

In Niedersachsen schließen alle Schulen und Kitas ab Montag. Es gehe darum, Zeit gewinnen, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, sagt Gesundheitsministerin Carola Reimann. Der Schulausfall dauert der Landesregierung zufolge über die Osterferien hinaus bis zum 18. April. Die Ferien enden am 14. April. Es soll eine Notbetreuung angeboten werden, räumliche und personelle Standards gelten dafür aber nicht mehr, sagte Kultusminister Grant Henrik Tonne. Die Schüler sollen weder Aufgaben noch Online-Unterricht bekommen. Klassenfahrten und Schüleraustausche sollen bis zum Ende des Schuljahres nicht mehr stattfinden. Auch die Vorlesungen an den Universitäten sollen erst am 20. April wieder beginnen.

Nordrhein-Westfalen

Auch das am stärksten vom Coronavirus betroffene Bundesland schließt ab Montag alle Schulen und Kitas bis zu den Osterferien. Das hat das Kabinett entschieden. Für berufstätige Eltern, die die Betreuung nicht so schnell organisieren können, soll es bis Dienstag eine Übergangsregelung geben. Von Mittwoch an aber sind die Einrichtungen geschlossen. Eine Notbetreuung soll für die Kinder von medizinischem Personal sowie für die Kinder von Justiz- und Polizeikräften eingerichtet werden. Der Vorlesungsbeginn an den Hochschulen wird ebenfalls bis zum 19. April aufgeschoben. Die Ferien beginnen am 4. April und enden am 19. April.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind ab Montag die Schulen und Kitas zu. Die Regelung gilt zunächst bis Ende der Osterferien, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte. Eine Notbetreuung werde vor Ort ermöglicht. Die Ferien beginnen am 9. April und enden am 19. April.

Saarland

Als erstes Bundesland hat das Saarland bereits in der Nacht zu Freitag bekannt gegeben, alle Schulen und Kindertageseinrichtungen ab Montag zu schließen. Diese Regelung gelte bis nach den regulären Osterferien, sagt Ministerpräsident Tobias Hans. Wegen seiner Grenznähe stehe das Land vor besonderen Herausforderungen. Das Saarland grenzt im Westen an die französische Risikoregion Grand Est, in der auch das besonders stark betroffene Elsass liegt. Die Osterferien beginnen am 14. April und enden am 26. April.

Sachsen

Sachsen hat zunächst keine generelle Schulschließung beschlossen, aber an Montag unterrichtsfreie Zeit angeordnet. Die Schule bleiben damit - ähnlich wie in Brandenburg - vorerst weiterhin geöffnet, so dass Eltern eine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder haben. Eine Schulpflicht besteht bis auf Weiteres nicht. In der kommenden Woche soll entschieden werden, ab wann die Schulen womöglich generell geschlossen werden. Die Osterferien beginnen am 10. April und enden am 18. April.

Sachsen-Anhalt

Von Montag an schließt auch Sachsen-Anhalt die Schulen und Kitas im Land. Die Regelung gelte bis zum 13. April, teilte die Landesregierung mit. Die Osterferien beginnen dort am 6. April und enden am 11. April.

Schleswig-Holstein

Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Wie das Bildungsministerium und das Gesundheitsministerium mitteilten, soll für Kinder der Schulklassen 1 bis 6 zunächst bis Mittwoch eine Betreuung in den Schulen ermöglicht werden. Unter folgenden Voraussetzungen: Beide Eltern arbeiten oder ein alleinerziehender Elternteil arbeitet in einem Bereich, der für die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen notwendig ist und diese Eltern können keine Alternativ-Betreuung für ihre Kinder organisieren. Für Kitakinder gilt das bis zum kommenden Freitag. Die Abschlussprüfungen, darunter auch die Abiprüfungen, sollen erst nach den Osterferien stattfinden. Die Osterferien beginnen am 28. März und enden am 19. April.

Thüringen

Die Schulen und Kitas in Thüringen bleiben von Dienstag an geschlossen. Das teilte Bildungsminister Helmut Holter mit. Die Osterferien beginnen am 4. April und enden am 19. April.