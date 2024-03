Würzburg:Zwei Festnahmen in 25 Jahre altem Mordfall

Im Fall eines seit mehr als zwanzig Jahren ungeklärten Mords an einem türkischen Gastwirt in Unterfranken hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, hätten neue Hinweise in der vorigen Woche zur Festnahme eines 49-Jährigen aus Arnstein (Landkreis Main-Spessart) und eines 66-Jährigen aus Würzburg geführt.