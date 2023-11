Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Dauerregen und Sturmböen in Teilen von Bayern. Bis Mittwoch sei an den Alpen , dem südlichen Vorland und dem Oberallgäu mit teils ergiebigem Dauerregen zu rechnen, hieß es am Montagmorgen. Auch die Gefahr von Überschwemmungen steigt.

Im Westen Bayerns weht am Montag starker Wind, in den Alpen können Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern entstehen. In der Nacht zum Dienstag weht der Wind auch im Osten kräftiger und lässt dann nach.

Der Dauerregen lässt besonders im Südwesten des Freistaats die Flusspegel steigen. Am Montagvormittag gab der Hochwassernachrichtendienst (HND) Bayern eine Vorwarnung für Hochwasser in zahlreichen schwäbischen Landkreisen und Städten heraus. Vor allem im Bereich der Iller komme es demnach zu einem deutlichen Anstieg der Pegel. Mit ersten Ausuferungen sei in der Nacht auf Dienstag zu rechnen.

Am Dienstagmittag könnte die Iller laut HND in Sonthofen und Kempten bereits die Meldestufe 3 erreichen, was der Überflutung einzelner bebauter Grundstücke oder Keller entspricht. Auch an Mindel, Günz, Schmutter, Zusam, Wertach und Paar sind kleinere Ausuferungen möglich.