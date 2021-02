Kommentar von Kurt Kister

Der Bayerische Ethikrat ist weder politisch noch wissenschaftlich ein sehr bedeutendes Gremium. Offiziell gibt es ihn seit vergangenem Oktober. Erfunden wurde der Ethikrat in der Staatskanzlei, auch weil es sich in Corona-Zeiten gut macht, wenn man als bayerischer Ministerpräsident so ein bayerisches Gremium hat, das nicht allzu häufig tagt, dies aber in kritischer Sympathie tut.