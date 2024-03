Regenstauf:Traktor rollt Mann bei Bauerndemo über Fuß

Bei einer Protestaktion von Landwirten in der Oberpfalz ist ein Mann verletzt worden, der laut Polizei die Traktoren stoppen wollte. Der 68-Jährige trat demnach am Donnerstag in Regenstauf bei der Rundfahrt der demonstrierenden Bauern in eine Lücke zwischen den Fahrzeugen. Er habe die Traktoren stoppen und mit den Teilnehmern sprechen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit.