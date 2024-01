Bayerns Spezialstaatsanwaltschaft für Kriminalität im Netz hat eine neue Welle von Phishing beobachtet. "Zugangsdaten zum Online-Banking werden abgefischt, dann verschaffen sich die Täter noch Zugang zu einer Push-TAN, indem sie die Opfer anrufen und unter einem Vorwand dazu bringen, die Push-TAN an die Täter zu versenden", schilderte der Leitende Oberstaatsanwalt Thomas Goger. Er ist der stellvertretende Chef der Zentralstelle Cybercrime mit Sitz in Bamberg. Anschließend würden dann mit diesen Daten virtuelle Debitkarten eingerichtet, um Zahlsysteme zu aktivieren. "Innerhalb kürzester Zeit wird so das Konto leergeräumt, weil es kaum ein Limit gibt. Die virtuelle Debitkarte kann man im Grunde genauso wie eine Bankkarte verwenden", sagte Goger weiter.