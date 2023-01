Ein früherer Leiter des Maristen-Internats in Mindelheim ist am Freitag vom Amtsgericht Memmingen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Der Frater, der inzwischen vom Orden der Maristen ausgeschlossen wurde, sah sich auch dem Vorwurf der Vergewaltigung ausgesetzt, wurde in diesem Aspekt jedoch freigesprochen. Zu Beginn des Prozesses hatte er den Missbrauch und die sexuelle Nötigung eingeräumt, die Vergewaltigungen jedoch von sich gewiesen. Das Internat in Mindelheim ist seit mehreren Jahren geschlossen. Der frühere Frater war 2008 und 2011 bereits zweimal zu Bewährungsstrafen wegen sexuellem Missbrauch verurteilt worden.