Ein Jugendlicher ist in in Unterfranken am Freitagnachmittag tot auf dem Gelände eines Schulzentrums in Lohr am Main gefunden worden.

In Lohr am Main hat ein 14-Jähriger die Polizei darüber informiert, dass ein gleichaltriger Jugendlicher getötet worden sei. Auf einem Schulgelände wird der Hinweis zur traurigen Gewissheit.

Von Olaf Przybilla, Lohr

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen auf einem Schulgelände in Lohr am Main hat die Polizei weitere Details zu dem Fall bekanntgegeben. Demnach hatte sich am Freitagnachmittag ein 14-Jähriger bei der Polizeiinspektion in Lohr im Landkreis Main-Spessart gemeldet und den Beamten mitgeteilt, ein Freund von ihm habe angeblich "jemanden umgebracht". So berichtet es Enrico Ball, Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken.

Die Beamten hatten zunächst gehofft, der Jugendliche mache falsche Angaben. Gleichwohl machten sich Streifenbeamte auf den Weg zu dem möglichen Tatort am Lohrer Schulzentrum, in dem Gymnasium sowie Mittel- und Förderschule zusammengeführt sind. Dort fanden die Beamten den 14-Jährigen in einer schmalen Grünanlage am Schulkomplex in einem Gebüsch. Der Jugendliche wies schwere äußere Verletzungen am Oberkörper auf. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen, eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Ersten Erkenntnissen zufolge geht die Kriminalpolizei nun davon aus, dass sich die Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getroffen haben. Was exakt dort passiert ist, müsse erst ermittelt werden, sagt Polizeisprecher Ball. Wichtige Hinweise erhoffe sich die Polizei vom Ergebnis einer rechtsmedizinischen Untersuchung, die gesicherte Erkenntnisse darüber bringen soll, wie genau der 14-Jährige ums Leben gekommen ist.

In der Nacht und am Samstagvormittag wurde das Gelände an der Schule weiter abgesucht. Unter anderem war ein Polizeihund im Einsatz. Die Ermittler suchen noch nach einer möglichen Tatwaffe. Nach SZ-Informationen wurde der Jugendliche wahrscheinlich Opfer von stumpfer Gewalt.

Festgenommener Jugendlicher soll am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden

Noch am Abend, gegen 18 Uhr, war ein Tatverdächtiger aus dem Landkreis Main-Spessart im Elternhaus vorläufig festgenommen worden. Nach Polizeiangaben ist auch er Teenager, ein "junger Jugendlicher", sagt ein Ermittler. An diesem Samstag soll der Jugendliche dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser hat dann über eine mögliche Untersuchungshaft zu entscheiden. Der festgenommene Jugendliche ist folglich nicht strafunmündig - anders als in dem Fall im oberfränkischen Wunsiedel. Am Dienstag war bekannt geworden, dass ein strafunmündiger Elfjähriger dort für den gewaltsamen Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim verantwortlich sein soll. Den Ermittlungen zufolge hatte er das Mädchen nach einem Streit stranguliert.

Über mögliche Hintergründe der Tat in der 15 000-Einwohner-Stadt Lohr wollten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Darüber lägen noch keine "gesicherten Erkenntnisse" vor, sagt Polizeihauptkommissar Ball, dies sei aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Tatverdächtige war noch in den Abendstunden erstmals vernommen worden.

Die Ermittler gehen aber davon aus, dass sich die Jugendlichen auf dem Schulgelände getroffen, womöglich auch verabredet haben. Dass sie sich aus dem Schulzentrum kennen, "liegt sehr nahe", sagte ein Ermittler am Samstagvormittag der SZ. Schon der mutmaßliche Tatort mache ein bewusstes Treffen auf dem Gelände wahrscheinlich. Die Örtlichkeit liegt etwas abseits des Schulgeländes, an dieser Stelle dürfte man sich "nicht zufällig" treffen, sagt der Ermittler.

Der Jugendliche, der die Ermittler auf die Spur gebracht hat, wird als Zeuge geführt. Wann genau er von dem Vorfall erfahren hat, ob und wann exakt er am Tatort war, müssten erst die Ermittlungen zeigen. Ein Verdacht auf eine etwaige Tatbeteiligung liege nicht vor. Alle drei Jugendlichen stammen aus der Region in Unterfranken. Die Angehörigen des getöteten 14-Jährigen werden seit Freitag psychologisch betreut.

In Bayern sind noch bis einschließlich Montag Schulferien. Das Schulzentrum in Lohr, nahe der Bundesstraße nach Würzburg gelegen, gilt aber auch in den Ferien als beliebter Treffpunkt von Jugendlichen aus der Region. Das Gelände bietet Sport- und Basketballplatz sowie eine Grünanlage mit Bänken, in direkter Nachbarschaft findet sich ein amerikanisches Schnellrestaurant.

"An Wochenenden ist dort immer was los", sagt die Elternbeiratsvorsitzende des in dem Zentrum untergebrachten Gymnasiums, Iris Frodl-Stahl. In den Schulferien auch. Was dort nun offenbar passiert sei, "ist einfach nur furchtbar". Gerade in einer beschaulichen Stadt wie Lohr laufe es ihr angesichts der Meldungen "eiskalt den Rücken runter". Das Zentrum, in den Siebzigerjahren gebaut, wurde vor einigen Jahren komplett modernisiert. Die drei Schulen des Zentrums - Gymnasium, Mittel- und Förderschule - sind getrennt voneinander, verbunden allein durch eine gemeinsame Mensa.

Noch kurz vor Mitternacht waren am Freitag Spurensicherer auf dem Gelände des Schulzentrums. Das Sichern tatrelevanter Spuren gilt auf dem viel frequentierten Areal als besonders herausfordernd.