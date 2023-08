Viele bayerische Kommunen haben sich auf Hochwasser vorbereitet und Verkehrswege an Ufern und Flüssen gesperrt, wie hier an der Isar in München.

In der Nacht gab es im Freistaat keine größeren Einsätze. An der Donau bleibt die Überschwemmungsgefahr hoch. Das Wetter: weiterhin nass.

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich weiter entspannt. In der Nacht auf Mittwoch habe es keine größeren Einsätze wegen Hochwassers gegeben, berichteten mehrere Polizeidienststellen am Morgen. Die Warnungen des Hochwassernachrichtendienstes vor Überschwemmungen bleiben jedoch für weite Teile des bayerischen Südens bestehen.

Vor allem an der Donau wird weiterhin mit Überschwemmungen gerechnet. Dem Wasserwirtschaftsamt Landshut zufolge könnte die Donau an der Messstelle Kelheim am Mittwochabend die höchste Meldestufe 4 erreichen, was Überflutungen von bebauten Gebieten in größerem Umfang entspricht. In Neuburg an der Donau wird laut Prognosen am Mittwochvormittag der höchste Wasserstand mit Meldestufe 3 erreicht. Dabei können einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden.

Am Alpenrand und im angrenzenden Vorland soll der Dauerregen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Laufe des Mittwochs abklingen. Ab Nachmittag können lokale Regenschauer und Starkregen mit Ausnahme der Alpenregion in Bayern auftreten. Auch Sturmböen mit bis zu 60 Stundenkilometern und kleinkörniger Hagel seien möglich. Die Temperaturen schwanken den Angaben zufolge zwischen 16 und 22 Grad.