Not ready for take off: Im Sommer gab es mal kurz Hoffnung, dass die Situation besser wird. Aber die ist jetzt verflogen.

Von Marcel Laskus

Gegen Mittag ist es so leise am Flughafen Memmingen, dass man in der Halle den Kühlschrank brummen hört. Eben noch hat sich ein Mann ein Bier rausgenommen. Eben noch standen gleich hinter dem Kühlschrank Menschen an der Sicherheitskontrolle an. Eben noch haben links vom Kühlschrank Menschen wegen verlorener Koffer geschimpft. Aber jetzt sind die etwa 110 Passagiere nach Timișoara abgeflogen und die rund 130 Passagiere aus Tuzla gelandet. Eine halbe Stunde ist das her. Deshalb kann man dem Kühlschrank jetzt dabei zuhören, wie er die Getränke kühlt, die niemand so schnell trinken wird.