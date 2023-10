Der bayerische FDP-Parteivorsitzende Martin Hagen bleibt trotz Wahlniederlage im Amt. Er habe seit Sonntag sehr viele Zuschriften erhalten mit der Bitte, nicht hinzuwerfen, berichtet Hagen bei einer Pressekonferenz in der Landesgeschäftsstelle in München. "Gleichwohl habe ich dem Landesvorstand meinen Rücktritt angeboten", sagte Hagen. Wenn man ein so niederschmetterndes Ergebnis erfahre, könne man danach nicht "business als usual" machen. Der Landesvorstand habe ihn aber gebeten, im Amt zu bleiben. Man habe schriftlich abgestimmt. Es gab keine einzige Stimme für den Rücktritt.