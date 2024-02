Ein Schüler hat in Niederbayern Pizza auf den Namen des Rektors bestellt und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Mit drei großen Salamipizzen beauftragte der 14-Jährige einen Lieferdienst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Für die Bestellung nutzte er ein Tablet der Schule in Ergolding (Landkreis Landshut).