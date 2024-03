Buchloe:Hooligans stürmen Zug - Massenschlägerei am Bahnhof

Nach einem Fußballspiel im österreichischen Bregenz soll es am Bahnhof in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) zu einer Massenschlägerei mit etwa 100 Beteiligten gekommen sein. Nach dem Spiel zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem SC Austria Lustenau, der laut Polizei von Fans des FC Augsburg unterstützt wird, hätten am Sonntagabend bis zu 30 maskierte Linzer Hooligans am Bahnhof auf das Eintreffen der Augsburger gewartet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Diese hätten den Zug beim Halt in Buchloe gestürmt.