Rabiater Polizeieinsatz in Oberbayern

Von Dietrich Mittler

Das Video wirkt verstörend: Ein junger Mann geht zu Boden, kurz darauf kniet ein Polizeibeamter auf dessen Hals, ein nicht sichtbarer Zeuge, der diese Szene mit seinem Handy filmt, schreit: "Hey Leute, er hat keine Gewalt angewendet! Was soll die Scheiße, Mann?" Der Fall beschäftigt augenblicklich das Landeskriminalamt sowie die Staatsanwaltschaft München I. Ermittelt wird sowohl gegen einen Beamten wegen "des Verdachts der Körperverletzung im Amt" als auch gegen den Mann am Boden "wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte", wie die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt. Zur Vorgeschichte steht bislang nur dies zweifelsfrei fest: Der junge Mann hatte sein Auto widerrechtlich auf einem Behindertenparkplatz in Oberbayern geparkt. Und er war der Aufforderung von zwei Beamten nicht nachgekommen, seine Papiere vorzuweisen.