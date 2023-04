Offener Brief

Mehr als 100 Kulturschaffende rufen zum Boykott der Regensburger Schlossfestspiele auf. Sie kritisieren die "rechtskonservative Radikalisierung" der Schirmherrin Gloria von Thurn und Taxis in einem offenen Brief. Die Fürstin wehrt sich und pocht auf Meinungsfreiheit.

Von Michael Zirnstein

Schon seit Jahren gibt es vereinzelt Proteste, doch jetzt stellt sich Gloria von Thurn und Taxis eine breite Front von Kritikern entgegen. Seit 2019 ist im Grunde jede mögliche Kritik an Gloria von Thurn und Taxis und ihren Aktivitäten schon geäußert worden. Sehr prominent zum Beispiel von der Band Revolverheld, und das sogar in der Höhle der Löwin. Die Medien hatten das im ganzen Land damals als "Eklat" gewertet. Auf der Bühne des Sommerfestivals im Hof von Schloss Emmeran sagte der Sänger Johannes Strate am 14. Juli 2019 vor Tausenden Zuschauern: "Wir spielen auf dem Grund einer Frau, mit deren Werten wir überhaupt nicht übereinstimmen."