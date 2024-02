Die Feuerwehr hat den Brand in einer Asylunterkunft in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) gelöscht. Das Feuer, bei dem ein Mensch ums Leben kam, war am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Wie der "BR" berichtete, habe der Oberbürgermeister von Nördlingen der Rundfunkanstalt mitgeteilt, dass ein Kind das Feuer verursacht haben könnte. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte, ließe sich das nach derzeitigem Ermittlungsstand weder bestätigen noch ausschließen.