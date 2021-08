Durch die Höllentalklamm bei Grainau tost der Hammerbach (Archivbild) - am Montagnachmittag verwandelte er sich wegen des Starkregens in eine Flutwelle.

Eine Flutwelle hat in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze mehrere Menschen mitgerissen. Derzeit laufe ein Rettungseinsatz der Bergwacht, die Menschen aus dem Wasser berge, teilte die Polizei am frühen Montagabend mit. Vier bis fünf Menschen seien aus dem Wasser gerettet worden, sagte Polizeisprecher Stefan Sonntag. "Man muss davon ausgehen, dass noch Menschen vermisst werden", sagte er weiter. Starker Regen hatte am Montagnachmittag in der Höllentalklamm im Zugspitz-Massiv bei Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Flutwelle ausgelöst, dabei sei auch eine Brücke weggerissen worden.

Die verunglückten Personen hatten sich offenbar auf dieser Brücke aufgehalten. Wie viele es waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Wanderer, die das Unglück beobachtet hätten, hätten widersprüchliche Angaben gemacht. So habe einer von zwei Personen gesprochen, ein anderer von drei und ein dritter sogar von sechs. Der Unglücksort befindet sich laut Polizei am Ende der Klamm, nahe der Ausgangsstelle in einem flacheren Bereich.

Bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen werden nun die Maßnahmen koordiniert. Neben etlichen Streifenfahrzeugen aus der Region ist auch ein Polizeihubschrauber angefordert worden. Etwa 100 Helfer seien im Einsatz, hieß es, darunter auch speziell ausgebildete Canyon-Retter der Bergwacht.

Die Höllentalklamm ist eine Touristenattraktion am Fuße des Zugspitzmassivs nahe Grainau. In ihr stürzt der Hammersbach über Felsblöcke und fällt schäumend milchig über Felsriegel tosend in Richtung Tal.

Vor einem Jahr hatten schwere Unwetter den Weg durch die Höllentalklamm unpassierbar gemacht. Gut 60 Bergwanderer saßen auf der Höllentalangerhütte fest und wurden schließlich mit Hubschraubern ausgeflogen.