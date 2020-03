Wirtschaftlich geht es Bayern so gut wie nie zuvor. Doch der Preis dafür ist hoch, die Dörfer verlieren ihre Identität. Dagegen wächst langsam der Widerstand.

Sechs Jahre sind eine kleine Ewigkeit, jedenfalls aus Sicht der Politik. Ein Blick ins Archiv: Was war da eigentlich los an jenem Wochenende im März 2014, als im Freistaat gewählt wurde? Uli Hoeneß legte seine Ämter beim FC Bayern nieder, die Bevölkerung der Krim stimmte für den Beitritt zu Russland. Und eine Splitterpartei namens AfD bereitete sich auf ihren Bundesparteitag vor. In Meinungsumfragen rangierte die AfD noch unter "Sonstige", im bayerischen Landtag regierte die CSU mit absoluter Mehrheit.