Auch in anderen Bundesländern müssen Autofahrer auf Blitzanlagen am Straßenrand achten. So finden auch verstärkt Kontrollen in Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Hessen, Hamburg und Baden-Württemberg statt.

Im vergangenen Jahr wurden so 8690 Geschwindigkeitssünder im Freistaat erwischt. Die bayerische Polizei beteiligt sich mit dem Blitzermarathon an einer europa- und bundesweiten Kampagne gegen zu schnelles Fahren. Überhöhte Geschwindigkeit gilt den Angaben zufolge nach wie vor als Unfallursache Nummer eins.