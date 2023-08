25 Fragen an Hubert Aiwanger

Eine Hängepartie hat begonnen in der bayerischen Politik. Ministerpräsident Markus Söder verlangt von seinem Stellvertreter Klarstellungen, rasch und schriftlich.

Von Roman Deininger und Andreas Glas und Johann Osel

Der Dienstag ist noch jung, es regnet in München, und die Reporter und Kameraleute sind dankbar, dass die Architekten der Staatskanzlei für Tage wie diesen an einen Unterstand gedacht haben. Es ist kurz nach halb zehn, der Regen prasselt aufs gläserne Vordach, draußen ist es ungemütlich, das ist mal sicher. Und drinnen? Da sitzen sie jetzt zusammen, Markus Söder und Hubert Aiwanger. Vielleicht zum letzten Mal? Das ist die Frage an diesem Dienstag, der als Entscheidungstag gilt. Aber eine Entscheidung wird nicht fallen, nicht über Aiwangers politisches Schicksal und nicht über die Zukunft dieser Koalition. Noch nicht.